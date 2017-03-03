Bursa’da uyuşturucu operasyonu

BURSA’da, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 899 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, eğitimli polis köpeği 'Alfa' ile gerçekleştirilen operasyonda, M.Y. adlı kişiye gelen kargoda 2 kilo 170, araçta 6 gram, işyerinde ise 1 kilo 728 olmak üzere toplam 3 kilo 899 gram esrar, 4 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 65 mermi ele geçirildi.

Kargonun geldiği adresle ilgili soruşturma sürdürülürken, gözaltına alınan M.Y., 'uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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