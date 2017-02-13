Bursa’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

BURSA'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgüte ait dijital veriler, dergi, kitap, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, PKK/KCK terör örgütü'ne destek veren ve üye olan kişileri ve adresleri tespit etti. Bu sabah Merkez ilçeler, Gemlik ve İnegöl'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen polis 26 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital veri, örgütsel doküman, dergi, kitap, poster, ruhsatsız tüfek ve tabanca, çok sayıda dolu fişek ve mermi ele geçirildi. 26 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.