Bursa’da terör örgütü PKK propagandasına 14 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA’da kendilerini ‘mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtarak, dini sohbet bahanesiyle terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi ile 8 üniversite öğrencisi, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 8 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Ekipler tarafından ayrıca kendilerini ‘mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtarak dini sohbet bahanesiyle terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve referandumda ‘hayır’ oyu kullanılması konusunda telkinlerde bulunan 6 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerini tamamlanan toplam 14 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak', 'Örgütün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



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