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Bursa’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), ()- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde takla atan otomobildeki Gökay Güreşir (24) öldü, sürücü Samet Yılmaz (23) ise yaralandı. Kaza, bugün Yenişehir ilçesi kırsal Köprühisar Mahallesi yakınlarında...

Bursa’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), ()- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde takla atan otomobildeki Gökay Güreşir (24) öldü, sürücü Samet Yılmaz (23) ise yaralandı.
Kaza, bugün Yenişehir ilçesi kırsal Köprühisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yenişehir ilçesinden Bilecik yönüne giden Samet Yılmaz yönetimindeki 26 BU 228 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, otomobildeki Gökay Güreşir öldü, sürücü Samet Yılmaz ise yaralandı.
Samet Yılmaz, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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