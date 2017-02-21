Bursa’da minik Hira'nın öldüğü kaza yerinde ağlatan keşif

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, kamyonetle çarptığı 10 aylık Hira Genar'ın ölümüne, teyzesi 35 yaşındaki Emine Caner'in de yaralanmasına neden olmakla suçlanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Selin Dursun’un yargılanmasına, kaza yerinde yapılan keşifle devam edildi. Tutuksuz sanık Selin Dursun'un gelmediği keşifte gözyaşlarını tutamayan Hira'nın annesi Ayşe Bozacıoğlu Genar, “Canım gitti. Yavrum henüz 10 aylık bebekti. Bizi meleğimizden ayırdı. Kendisi şimdi serseri gibi dışarda geziyor" dedi.

Kaza, geçen yıl Haziran ayında Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Selin Dursun yönetimindeki 16 EU 497 plakalı kamyonet, yol üzerinde komşularıyla sohbet eden Emine Caner ile gezdirmeye çıkardığı bebek arabasındaki 10 aylık Hira Genar'a çarptı. Kazada Hira Genar ile Emine Caner yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan minik Hira, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Selin Dursun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Selin Dursun, mahkemede yaptığı savunmasında, "Ailemize ait otomobil ile babaannemi ziyarete gitmiş dönüyordum. Sokağa normal şekilde girmiştim. Yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket edince, içersinde bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Ben duvara çarptıktan sonra arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile kucağındaki bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Olayın içersinde olduğum için üzgünüm" şeklinde konuştu.

Duruşmalarda ifade veren Emine Caner ise olay günü kardeşi olan Ayşe Bozacıoğlu Genar'ın, Hira ile kendisini ziyarete geldiğini belirtip, "Kardeşim kapının önünde dururken eve çıktı. Hira arabada duruyordu. Ben de onu kucağıma almak üzereyken sokağa bir araç hızla girdi. Yeğenim Hira'yı onun kullandığı aracın önünde sürüklenirken gördüm. Ardından duvara çarptı. Kaza sırasında ayağımın üzerinden geçen araç yaralanmama neden oldu. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum" dedi.

Geçen duruşmada, alınan karar gereği kazanın olduğu yerde keşif yapıldı. Sanık Selin Dursun’un katılmadığı keşif sırasında Emine Caner, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Keşif çalışmalarını ağlayarak izleyen Hira’nın acılı annesi Ayşe Bozacıoğlu Genar, “Canım gitti. Yavrum henüz 10 aylık bebekti. Bizi meleğimizden ayıran kişi serseri gibi geziyor dışarda. Adalete güveniyorum ve cezalandırılmasını bekliyorum" diyerek yakındı.

Baba Samet Genar ise “Bizi evladımızdan ayıran bu şahsın en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz, cezasını çeksin talebimiz budur" diye konuştu.

Polisin önlem aldığı keşif, olay yerinde tanıkların dinlenmesi ile sona erdi.

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