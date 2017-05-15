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Bursa’da lüks otomobil kaçakçılarının deposuna baskın

BURSA’da, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir depo ve işyerine yapılan baskında lüks marka otomobillere ait, 12 numaraları silinmiş iskelet halinde şase, 5 numaraları kazınmış otomobil motoru, 57 motor...

Bursa’da lüks otomobil kaçakçılarının deposuna baskın
BURSA’da, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir depo ve işyerine yapılan baskında lüks marka otomobillere ait, 12 numaraları silinmiş iskelet halinde şase, 5 numaraları kazınmış otomobil motoru, 57 motor beyni ele geçirildi.
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir ev, bir işyeri ve bir depoya baskın yapıldı. Yapılan aramada, Bulgaristan’dan yurda getirilmiş, BMW, Mercedes, Audi ve  Jaguar marka otomobillere ait 12 numaraları silinmiş iskelet halinde şase, 5 numaraları kazınmış çeşitli markalarda otomobil motoru, 57 motor beyni ve bir  adet beyin takımı aksamı ile önceden parçalanmış olan otomobillere ait olduğu düşünülen çok sayıda kontak anahtarı ve Almanya, Gürcistan ve Bulgaristan ülkelerine ait plaka levhaları, ruhsat ve yeşil sigorta dokümanları ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir otomotik tüfek ve 22 av fişeği de elde edildi.
Gümrük yetkilileri ele geçirilen otomobil ve parçalarının piyasa değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğunu belirterek, olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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