Bursa’da FETÖ’nün 3 zabıta katibi imamı yakalandı

BURSA ve Ankara’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, Bursa Adliyesi 'zabıt katipleri sohbet imamı' oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Bursa ve Ankara’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Bursa adliyesi zabıt katipleri sohbet imamlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.Y., Y.E.K. ve B.B. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. A.O. adlı kişinin ise arandığı bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında Y.G., H.Ç., H.Y. ve E.P. adlı kişiler daha önce tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları ve bazılarının örgüt liderinin çeşitli zamanlarda verdiği talimatlara uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları ve KHK kapsamında kapatılan FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları belirlendi.

