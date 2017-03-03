Bursa’da FETÖ’den gözaltına alınan 26 eski polis adliyede

BURSA'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 26 eski polis, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve diğer rütbelerde görevli iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açığa alınan 72 eski emniyet personeli Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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