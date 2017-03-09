Bursa’da FETÖCÜ bürokratlara 35’er yıl hapis istemi

HALİL ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında eski bürokratların bulunduğu 5’i tutuklu 8 sanık hakkında Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam’ın bulunduğu 8 sanık hakkında 35’er yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör savcılığınca eski bürokratlar hakkında hazırlanan 61 sayfalık iddianame geçtiğimiz günlerde Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Halen Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam, Bursa H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Faruk Öztürk, Yusuf Ziya Leventoğlu ile haklarında adli kontrol bulunan tutuksuz Kemal Bayraktar, Ahmet Münir Acar ve Yüksel Yaşar hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'örgüte finansman sağlamak' suçundan 35’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BASKIYLA 'HİMMET' TOPLAMIŞLAR

Sanıkların bylock kullandığı ve Bank Asya’ya hesap açtıkları iddianamede yer aldı. Ayrıca sanıkların FETÖ/PDY terör örgütüne destek sağlamak amacıyla görevde oldukları dönemde iş adamlarına baskı yaparak 'himmet' adı altında para topladıkları da iddia edildi. Sanıkların yargılanmasına Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

FOTOĞRAFLI