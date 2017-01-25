Bursa’da El Nusra operasyonunda 4 tutuklama

BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, jandarma tarafından yapılan operasyonda Suriye’de faaliyette bulunan El Kaide terör örgütü ile bağlantılı El Nusra'ya eleman ve lojistik destek sağlayıp, çatışma bölgelerine giriş çıkış yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Suriye’de olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantı faaliyet gösteren gruplara yönelik soruşturma kapsamında merkez Yıldırım İlçesi’nin Karapınar, Değirmenönü ve Ulus mahallelerine 15-18 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonda Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü ile bağlantılı El Nusra’ya Bursa’dan eleman, para, lojistik sağlayan, çatışma bölgelerine yasadışı yollarla giriş-çıkış yapan Ü.K., İ.Y., T.G. ve C.K. adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan soruşturma sonucu terör örgütüne katılmak amacıyla Turiye’ye gittiği tespit edilen 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgüte gönderilmek üzere hazırlanmış, lojistik malzeme, 2 kurusıkı tabanca, 2 sustalı bıçak, bir kılıç, bir döner bıçağı, cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, CD’ler ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.