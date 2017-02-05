Bursa’da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı (2)

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bursa’da bu sabah Terörle Mücadele Şubesi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan biri kadın 46 şüphelinin büyük çoğunluğunun Rusya, Türkmenistan, Suriye uyruklu olduğu bildirildi. Yaşları 18 ila 50 arasında değişen şüphelilerin ucuz kiralık evlerde 6-7’şer kişilik gruplar halinde yaşadıkları bildirildi. Şüphelilerle birlikte örgütsel dokümanlar, dijital veriler de ele geçirildi. Operasyon ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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