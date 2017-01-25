Bursa’da ByLock kullanan 7 öğretim görevlisi gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Uludağ Üniversitesi'nden 7 öğretim görevlisi gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamının 'ByLock' kullandığı belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi olan, 'Bylock' programını kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak için bu bankaya para yatırdıkları gerekçesiyle Uludağ Üniversitesi'nde görevli 11 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa illerindeki adreslere düzenlediği eşzamanlı C.K., D.H., E.G., İ.Y., M.A., İ.H.K., ve M.A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi.