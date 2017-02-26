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Bursa’da 6 otomobil camları kırılarak soyuldu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, park halindeki 6 otomobil camları kırılarak soyuldu. 2 kişi oldukları sanılan ve otomobillerden elektronik eşya çalan şüpheliler aranıyor. Olay, merkez Yıldırım...

Bursa’da 6 otomobil camları kırılarak soyuldu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, park halindeki 6 otomobil camları kırılarak soyuldu. 2 kişi oldukları sanılan ve otomobillerden elektronik eşya çalan şüpheliler aranıyor.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerinde uyanıp otomobillerine giden mahalle sakinleri, araç camlarının kırık olduğunu görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Araçlardan parmak izi de alan polis, 6 otomobilden laptop, navigasyon aleti, kredi kartı ve bir miktar para çalarak kayıplara karışan ve iki kişi oldukları bildirilen soyguncuları arıyor.

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