Bursa’da 1590 şişe sahte içki ele geçirdi

BURSA, () - BURSA Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri 155 bin lira olan toplam 1590 şişe sahte içki ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstanbul’dan Bursa’ya çok sayıda sahte alkollü içkinin getirildiği bilgisini aldı. Yıldırım İlçesi Fidyekızık Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini G.B.'nin (52) yaptığı işyerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 155 bin lira değerinde, 1561 şişe votka, 29 şişe cin olmak üzere toplam 1590 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkiler imha edilmek üzere el konulurken, sorgulaması devam eden G.B ise 'piyasaya sahte içki sürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak.