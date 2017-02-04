Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Bursa’da 1590 şişe sahte içki ele geçirdi

BURSA, () - BURSA Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri 155 bin lira olan toplam 1590 şişe sahte içki ele geçirdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstanbul’dan...

Bursa’da 1590 şişe sahte içki ele geçirdi

BURSA, () - BURSA Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri 155 bin lira olan toplam 1590 şişe sahte içki ele geçirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İstanbul’dan Bursa’ya çok sayıda sahte alkollü içkinin getirildiği bilgisini aldı. Yıldırım İlçesi Fidyekızık Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini G.B.'nin (52) yaptığı işyerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 155 bin lira değerinde, 1561 şişe votka, 29 şişe cin olmak üzere toplam 1590 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkiler imha edilmek üzere el konulurken, sorgulaması devam eden G.B ise 'piyasaya sahte içki sürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.