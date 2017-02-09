Bursa’da 11 avukata FETÖ/PDY'den gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları öne sürülen Bursa Barosu’na kayıtlı 11 avukat gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Barosu Başkanlığı’na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet Etmek suçları kapsamında operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Bursa’daki ev ve avukatlık bürolarına bu sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alınırken 8 avukatın ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

Şüphelilerin örgüt üyelerinin haberleşme aracı 'ByLock' programını kullandıkları ve bazılarının FETÖ/PDY terör örgütü liderinin çeşitli zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve FETÖ/PDY terör örgütünün üst düzey kişileriyle görüşme yaptıkları ifade edildi.