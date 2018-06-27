Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN'DA UĞURLANACAK Kahramanmaraş kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için yarın yapılacak cenaze töreninin...

Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA BÜYÜKORHAN'DA UĞURLANACAK
Kahramanmaraş kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için yarın yapılacak cenaze töreninin saati ve yerinde değişiklik yapıldı.
Daha önce Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Garnizon Şehitliği'nde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı duyurulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın, ailesinin isteği üzerine, yarın öğle doğum yeri olan Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, askeri tören ile Gedikler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325