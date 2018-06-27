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Bursa ve Yalova çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA,() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, başta Bursa merkez olmak üzere çevre ilçeler ile Yalova için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Bursa ve çevresi ile Yalova ve...

Bursa ve Yalova çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA,() - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, başta Bursa merkez olmak üzere çevre ilçeler ile Yalova için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Bursa ve çevresi ile Yalova ve ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunularak vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olması istendi.
Yağışlı havanın 22.40 ile 01.00 saatleri arasında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

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