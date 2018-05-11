Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan okul ve vakıf yöneticileri ile çeşitli hastanelerde çalışan...

Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan okul ve vakıf yöneticileri ile çeşitli hastanelerde çalışan bazı doktorların da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekipler, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında arama kararı çıkarılan 25 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa merkezi başta olmak üzere Yenişehir, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Orhangazi ilçeleri ile Van ve Erzincan illerinde baskınlar yapıldı. Daha önce KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile çeşitli özel hastanelerde halen görev yapan bazı doktorların da aralarında bulunduğu 25 kişi, yapılan baskınlarda gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
Şüphelilerin aynı zamanda örgütün finans merkezi olan BankAsya'yı örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı ile kurtarma çalışmalarına katıldığı da tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314