Bursa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock' kullanan ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından FETÖ/PDY terör örgütü adına nitelikli dolandırıcılık ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ettiği tespit edilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim A.Ş.’ye geçtiğimiz aylarda önce kayyum atanmış ardından TMSF’ye devredilmişti. Bu şirketin 13 yönetici ve çalışanına yönelik Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa’da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında T.S., M.S., A.E., V.D., S.A., O.M., D.T., T.Ö. ve İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sonucu şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan 'ByLock' programı kullandoıkları ve terör örgütü liderinin muhtelif zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları belirlendi.