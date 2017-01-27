Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock' kullanan ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet...

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, terör örgütünün haberleşme programı 'ByLock' kullanan ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından FETÖ/PDY terör örgütü adına nitelikli dolandırıcılık ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ettiği tespit edilen İzgün Gıda ve Yemek Üretim A.Ş.’ye geçtiğimiz aylarda önce kayyum atanmış ardından TMSF’ye devredilmişti. Bu şirketin 13 yönetici ve çalışanına yönelik Bursa merkezli Kütahya, Osmaniye, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Manisa’da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında T.S., M.S., A.E., V.D., S.A., O.M., D.T., T.Ö. ve İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma sonucu şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan 'ByLock' programı kullandoıkları ve terör örgütü liderinin muhtelif zamanlarda verdiği talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları belirlendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.