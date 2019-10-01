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Bursa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa...
GÜVENLİK 01.10.2019, 12:19
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis, firari 5 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis, firari 5 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor.
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