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Bursa merkezli 3 ilde, sahte çek ve para operasyonu: 20 gözaltı

BURSA merkezli 3 ilde, sahte çek ve paralarla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte çek ve para ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Bursa merkezli 3 ilde, sahte çek ve para operasyonu: 20 gözaltı
BURSA merkezli 3 ilde, sahte çek ve paralarla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte çek ve para ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri sahte çek ve paraları piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan çete üyelerini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler, bu sabah saatlerinde Bursa, İstanbul ve Yalova'da bulunan 17 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte çek, sahte belge, sahte para, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler, 3 paket metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Şüpheliler ifade için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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