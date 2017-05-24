Bursa merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

BURSA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 eski polis gözaltına alındı.

Bursa Il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa merkezli, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Artvin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önceden meslekten ihraç edilen ve emekli 19 polis ile 3 polis yakınının örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. ByLock kullandığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

