Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Bursa eski Valisi Harput, Ankara'da yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'daki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un, devam eden soruşturmasının ardından Ankara'da yargılanacağı açıklandı. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından...

Bursa eski Valisi Harput, Ankara'da yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'daki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un, devam eden soruşturmasının ardından Ankara'da yargılanacağı açıklandı.
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Bursa'da 6 yılı aşkın valilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Şahabettin Harput, 28 Temmuz günü Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Harput, 17 Ağustos günü 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bursa H Tipi Cezaevi'ne konulan Harput daha sonra Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hakkındaki soruşturma Terör ve Organize Suçları Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen Şahabettin Harput'un soruşturma sonunda Ankara'da yargılanacağı açıklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55