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Bursa Emniyet Müdürlüğü yakınında şüpheli paket paniği

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara Binası'nın 50 metre yakınındaki kaldırımın üzerinde korkuluklara asılı olan hediye paketi, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak...

Bursa Emniyet Müdürlüğü yakınında şüpheli paket paniği

Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () - BURSA Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara Binası'nın 50 metre yakınındaki kaldırımın üzerinde korkuluklara asılı olan hediye paketi, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli paketin içinden 2 kol saati çıktı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Fomara Binası'nın 50 metre altında bulunan Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki demir korkuluklara asılı bırakılmış hediye paketi emniyeti alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Kent Meydanı- Fomara Caddsi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek, hediye paketine fünye bağladı. Şüpheli paket kontrollü olarak patlatılırken, patlama sesi korku yarattı.
Hediye paketinin içerisinden ise 2 kol saati çıktı. 
Polis ekipleri, hediye paketini bırakan kişiyi araştırıyor.

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