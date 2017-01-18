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Bursa'daki intihar saldırısı davasında 2 tahliye

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () - BURSA’da, Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'nda...

Bursa'daki intihar saldırısı davasında 2 tahliye

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () - BURSA’da, Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu'nda incelenen bombanın taşındığı öne sürülen 4 valizden ikisinde, patlayıcı madde izine rastlandı. Mahkeme heyeti yurt dışına çıkış yasağı koyduğu tutuklu sanıklardan taksici İsa Casim ile Tuğba Kızıl'ın adli kontrolluk koşulu ile tahliyesine karar verdi. 
Bursa'da geçen 27 Nisan günü Merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Camii'nin Batı Kapısı yakınında meydana gelen olayda, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bomba ile kendini patlattı. Çali'nin parçalanarak öldüğü saldırıda, 13 kişi yaralandı, 11 işyeri ise hasar gördü.
Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ve İstahbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir’de 8’i kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20), Mithat Tunç (19), Tuğba Kızıl (24), Zekiye Zarka (26) ve İsa Casım (34) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. 
Savcılık soruşturması sonucu 6 tutuklu sanık hakkında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7'şer yıl, 'teröre yardım ve yataklık etmek'ten 15'er yıl, yaralanan 13 kişiyi ayrı ayrı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 260'ar yıl, 'mala zarar vermek' suçundan ise 22'şer yıl olmak üzere her biri hakkında 304'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncüsü bugün yapıldı.
Duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile daha önceki yargılamada tahliye edilen Zekiye Zarka ile avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen ve bombanın taşınmasında kullanıldığı öne sürülen 4 valizle ilgili bilirkişi incelemesi sonucunu açıkladı. Rapora göre bu çantalardan siyah ve kırmızı renkli valizlerde RDX-PTN bulgularının çıktığı belirtildi.
Sanık ve avukatlarının hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ettiği duruşma ertelenirken mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan İsa Casim ve Tuğba Kızıl'ın, adli kontrollük koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyelerine karar verdi.

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