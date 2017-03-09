Bursa'daki canlı bombanın intihar eylemi davası karara kaldı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () - BURSA’da, geçen yıl Ulu Camii Batı Kapısı yakınında 13 kişinin yaralandığı terör örgütü PKK'lı canlı bomba Eser Çali'nin intihar saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalada tutuklu sanıklardan Ümmü Gülsüm Meşe, Mithat Tunç ve Emine Kızıl hakkında 13 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istedi. Savcı, aynı davada tutuksuz yargılanan İsa Casim, Zekiye Zarka ve Tuba Kızıl'ın beraatlarını talep etti. Yargılama karar verilmek üzere ertelendi.

Bursa'da geçen 27 Nisan günü Merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Camii'nin Batı Kapısı yakınında meydana gelen terör olayında, Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan PKK'lı Eser Çali, çantasında taşıdığı bomba ile kendini patlattı. Kadın teröristin parçalanarak öldüğü saldırıda 13 kişi yaralandı, 11 işyeri ise hasar gördü. Çali'nin canlı bomba eyleminden sonra soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihhbarat Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir’de 8’i kadın 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden canlı bombanın iletişim kurduğu ve Bursa'daki öğrenci evinde kaldığı Emine Kızıl (26), Ümmü Gülsüm Meşe (20), Mithat Tunç (19), Tuğba Kızıl (24), Zekiye Zarka (26) ve İsa Casım (34) tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Yapılan savcılık soruşturmasından sonra 6 tutuklu sanık hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü kurmak suçunun yanı sıra sanıkların, yaralanan 13 için ayrı ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği daha önce yapılan 4 duruşmada tutuklu sanıklardan Zekiye Zarka, İsa Casim ve Tuğba Kızıl tahliye edilmişti.

Dava ile ilgili yargılamaya bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat Tunç, Emine Kızıl ve Ümmü Gülsüm Meşe ile tutuksuz sanıklardan Tuğba Kızıl, Zekiye Zarka katılırken İsa Casim ise gelmedi.

Sanık avukatlarınında hazır bulunduğu yargılamada sanıklar yöneltilen suçlamayı bir kez daha kabul etmezken, mütala veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların yaralanan 13 kişi için 13 ayrı kez ağırlaştırılmış müebbet, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından bir kez müebbet ve "silahlı terör örgütü kurmak" suçundan ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı müetalasında tutuksuz sanıkların ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti yargılamayı karar vermek üzere ertelerken tutuklu sanıkların tahliye istemini kabul etmedi.



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