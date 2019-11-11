Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

BURSA'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, bir çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 BH 87 plakalı otomobil ve 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaşı ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir çocuk hayatını kaybederken, araçlardaki 20 kişi de yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.