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Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla yakalanan 9 şüpheli serbest

BURSA'nın Karacebey ilçesinde 1 külçe zenginleştirilmiş alüminyumla yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan zenginleştirilmiş...

Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla yakalanan 9 şüpheli serbest
BURSA'nın Karacebey ilçesinde 1 külçe zenginleştirilmiş alüminyumla yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan zenginleştirilmiş alüminyumun kente getirileceğini belirleyip, harekete geçti. Jandarma ekipleri, ilçede yol üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 3 aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramada, 3 kiloluk silindir külçe halinde zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi. Jandarma ekipleri maddeyi pazarlamaya hazırlanan B.D., H.C., H.İ.Y., D.G., R.A., K.A., M.F., F.T. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı. Zenginleştirilmiş alüminyumun, uluslararası suç ve terör örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği belirtildi. 2 milyon doların üzerinde değeri olduğu değerlendirilen madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheliler ifadelerinde, maddeyi İstanbul'da yaşayan bir kişiden satın aldıklarını ve kullanımının yasak olduğunu bilmediklerini söyledi. 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
Diğer taraftan, maddenin Türkiye'de kullanım alanı olmadığı ve sadece yurt dışında işlenebildiği bildirildi.

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