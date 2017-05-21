Bursa'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

ORHANELİ(Bursa), ()-BURSA'nın Orhaneli İlçesinde otomobil ile çarpışan yolcu midibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Orhaneli'nin Yürücekler Mevkii'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile otoıbüste bulunan 1 kişi öldü. Yaralılar çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

FOTOĞRAFLI

