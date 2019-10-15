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Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

Orhaneli Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada...

GÜVENLİK 15.10.2019, 15:14
Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

Orhaneli Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde, Orhaneli ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz götüren Yaşar Bağcı (65) yönetimindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yoldaki kazada minibüs, hurdaya döndü. Minibüste sıkışan Ahmet Bake (64) yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Yaşar Bağcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayriye Altın'ın ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ahmet Balı, gözaltına alındı. Kaza sırasında minibüsten yola saçılan cevizler ise temizlik görevlileri ve çevredekiler tarafından toplandı. 

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