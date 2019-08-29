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Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi (2)

ALT GEÇİTTE AMONYAK BULUNDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde...

GÜVENLİK 29.08.2019, 20:13
Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi (2)

ALT GEÇİTTE AMONYAK BULUNDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri alt geçidi yıkama çalışmalarına başlarken polis amonyak maddenin alt geçide nasıl geldiğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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