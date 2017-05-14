Bursa'da yaşlı kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da yaşları 65 ile 80 arasında değişen kadınlar ile iletişime geçerek, çocuklarının Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan gözaltına alındığı ve kendisinin kurtarabileceği yalanıyla 40 bin lira dolandıran İsmail D., gözaltına alındı. İsmail D.'nin, 1 haftada, 1'i böbrek ameliyatı olmaya hazırlanan 5 kadını dolandırdığı öğrenildi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan 33 yaşındaki İsmail D., Bursa'nın merkez ilçelerindeki parklara giderek, yaşlı kadınların yanına sokulup iletişim kurdu. Burada çocukları olan kadınlara, ''Çocuğunuz Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan gözaltına alındı, şu anda karakolda nezarethanede yatıyor. Ben onun yakın arkadaşıyım. Onu kurtarmamız için paraya ihtiyaç var'' diyerek kandırdı. İsmail D.'ye inanan, yaşları 65 ila 80 arasında değişen E.C., A.A., P.Y., B.Ç. ve L.İ, kadınlar, toplam 40 bin lira parayı İsmail D.'ye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadınlar polise şikayetçi oldu.

BÖBREK HASTASI KADININ AMELİYAT PARASINI DOLANDIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, 60 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kısa bir süre önce cezaevinden çıkan ve 7 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail D. olduğunu tespit etti. İsmail D.'nin otomobilini belirleyen polis, şüpheliyi otomobilinde seyir halindeyken durdurup gözaltına aldı. İsmail D.'nin, dolandırdığı yaşlı kadınlardan L.İ.'nin, böbrek hastası olduğu ve ameliyat için biriktirdiği 20 bin lirayı kaptırdığı öğrenildi. İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI