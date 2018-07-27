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Bursa'da yakalanan gasp çetesi adliyeye sevk edildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, 14 ayrı suçtan aranan N.İ. ve biri kadın 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği...

Bursa'da yakalanan gasp çetesi adliyeye sevk edildi
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, 14 ayrı suçtan aranan N.İ. ve biri kadın 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç gaspı, 3 silahlı yaralama, 1 oto hırsızlığı, 1 güveni kötüye kullanma ve 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının firari şüphelisi olan N.İ.'nin saklandığı evi yaptığı çalışmalar sonucunda tespit etti. Dün sabah saatlerinde Gemlik'in Küçük Kumla Mahallesi'ndeki eve yapılan  baskınla N.İ. ve evde bulunan A.B., E.G., İ.H. ve F.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.B.'nin 1 suç kaydı, E.G.'nin 7 ayrı suç kaydı, ve F.Ç.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.
Şüphelilerin çeşitli zamanlarda birlikte gasp olaylarına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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