Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 1000 polisle şafak operasyonu (2)
25 KİŞİ GÖZALTINDA Bursa'da, sabah saatlerinde, 1000 polisin katılımıyla 13 adrese, eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda; 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu...
25 KİŞİ GÖZALTINDA
Bursa'da, sabah saatlerinde, 1000 polisin katılımıyla 13 adrese, eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda; 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından arananların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 tabanca fişeği ve satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()
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