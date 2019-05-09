Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 12 gözaltı

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 120 gram metamfetamin, 85 gram bonzai, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 8'i hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, Ş.U., O.C., P.F. ve A.N. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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