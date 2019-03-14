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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İnegöl'ün Yeniyörük, Hacıkara, Yenice ve Orhaniye mahalleleri ile Bilecik'in Nazifpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Koçbaşı' denen balyozla kapıları kırılarak girilen evlerde 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 2 tabanca, hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden Bahattin D. İle Serkan Ş. tutuklanırken, O.Ç., B.K. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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