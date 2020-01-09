Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışma kapsamında, 8 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali T. (30) Cemil Ö. (28) Burak A. (27) ve Yeliz T. (42) mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.