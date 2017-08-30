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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

BURSA‘nın Gemlik ile Orhangazi İlçesi'nde  jandarma ekiplerince 4 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 5 ayrı alanda esrar üretiminde kullanılan kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Operasyon sonucu 4 bin 452 kök kenevir ve...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
BURSA‘nın Gemlik ile Orhangazi İlçesi'nde  jandarma ekiplerince 4 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 5 ayrı alanda esrar üretiminde kullanılan kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Operasyon sonucu 4 bin 452 kök kenevir ve 60 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Gemlik ve Orhangazi jandarma komutanlıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 4 haftalık teknik ve fiziki takip sonucu Gemlik’in Haydariye Mahallesi’nde 3, Orhangazi İlçesi Üreğil Mahallesi’nde de 2 farklı alana kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu iki ilçe sınırları içindeki 5 ayrı alanda 4 bin 452 kök kenevir, gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve işyerlerinde de 60 kilo kubar halinde esrar, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.
Piyasa değeri 4.5 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edilecek.

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