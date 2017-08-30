Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

BURSA‘nın Gemlik ile Orhangazi İlçesi'nde jandarma ekiplerince 4 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 5 ayrı alanda esrar üretiminde kullanılan kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Operasyon sonucu 4 bin 452 kök kenevir ve 60 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Gemlik ve Orhangazi jandarma komutanlıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 4 haftalık teknik ve fiziki takip sonucu Gemlik’in Haydariye Mahallesi’nde 3, Orhangazi İlçesi Üreğil Mahallesi’nde de 2 farklı alana kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu iki ilçe sınırları içindeki 5 ayrı alanda 4 bin 452 kök kenevir, gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve işyerlerinde de 60 kilo kubar halinde esrar, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.
Piyasa değeri 4.5 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edilecek.
FOTOĞRAFLI
Gemlik ve Orhangazi jandarma komutanlıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 4 haftalık teknik ve fiziki takip sonucu Gemlik’in Haydariye Mahallesi’nde 3, Orhangazi İlçesi Üreğil Mahallesi’nde de 2 farklı alana kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu iki ilçe sınırları içindeki 5 ayrı alanda 4 bin 452 kök kenevir, gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve işyerlerinde de 60 kilo kubar halinde esrar, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.
Piyasa değeri 4.5 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edilecek.
FOTOĞRAFLI