Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

BURSA'da polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 310 metamfetamin, bir miktar ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. 10 şüpheliden 5'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, Ö.Ç., H.Ş., M.A., H.B. ve Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI