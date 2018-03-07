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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA polisinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 kişi, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA polisinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yüklü miktarda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 kişi, gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde İstanbul plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 205 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan İ.T. ile yabancı uyruklu G.R. isimli kadın, gözaltına alındı. 
Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise B.A., M.C. ve N.D. gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyon ise istihbarat çalışmaları sonucu, İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin alınması üzerine yapıldı. Plakası belirlenen araç, İstanbul- Bursa yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 kilo 80 gram bonzai ele geçirilirken, F.Y., A.K., Ö.E., A.A. ve B.G. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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