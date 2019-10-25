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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen F.G. gözaltına alındı. F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yenişehir Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 25.10.2019, 19:14
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen F.G. gözaltına alındı. F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekibi, ihbar üzerine merkez Yenimahalle'deki bir kişinin esrar bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekibi, ihbar üzerine merkez Yenimahalle'deki bir kişinin esrar bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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