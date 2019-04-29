Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 24 gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da çeşitli suçlara karışan ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden uyuşturucu temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polisin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri, Bursa ile İstanbul'da faaliyet gösteren ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen çeteyi takibe aldı. Silahla adam yaralama, suç üstlenme, silah kaçakçılığı gibi suçlara da karışan çete mensuplarına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler, çelik kasalarda tutulduğu belirtilen, 500 gram metamfetamin, bir miktar sıvı metamfetamin, 120 gram bonzai, 420 gram esrar, 100 gram kokain, 6 hassas terazi ve 17 bin lira para ele geçirdi. Aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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