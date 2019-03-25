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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 18 gözaltı

BURSA'da polisin uyuşturucu ticareti çetesine yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerinde sigara bile olmadığını , uyuşturucu...

Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 18 gözaltı
BURSA'da polisin uyuşturucu ticareti çetesine yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerinde sigara bile olmadığını , uyuşturucu satmadıklarını öne sürdü.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 70  gram metamfetamin, 430 gram esrar, 2 adet hassas  terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 18 şüpheliden 11'i hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken C.E., S.G., V.K., N.B., U.K., Y.K., ve E.A. isimli 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, üstlerinde sigara bile olmadığını, uyuşturucu satmadıklarını söylediler.
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