Bursa'da uyuştucu operasyonu: 4 tutuklama

BURSA, () - BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üreten ve satan 5 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Ö.K.'nün uyuşturucu üretip, sattığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle soruşturmayı genişleten ekipler, Ö.K.'nin, uyuşturucuları Y.K., S.U., E.Y. ve E.A. aracılığıyla piyasaya sürdüğünü tespit etti. Ekipler, Bursa'dan İstanbul'a uyuşturucu getirmek için hazırlık yapan şüphelilerden önce Y.K. ile S.U.'yu ardından Ö.K., E.Y. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 500 gram metamfetamin ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ö.K., Y.K., E.Y. ve S.U. tutuklandı. E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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