Bursa'da trafik, havadan denetlendi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Bursa- İznik yolunda havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Bursa'da, 'Trafik Haftası' kapsamında etkinliklerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- İznik yolunda havadan trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan helikopter destekli denetimde, uygulama noktasında durdurulan sürücülere, bilgilendirme broşürü verildi. Ayrıca Kent Meydanı'nda stant açan ekipler, Bursalılarla bir araya geldi. Trafik bilinci oluşturmak için bilgilendirme yapan ekipler, büyük ilgi gördü.



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