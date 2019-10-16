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Bursa'da, terör propagandası şüphelisi 10 kişi adliyede
BURSA'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
GÜVENLİK 16.10.2019, 11:33
BURSA'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 10 kişinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 10 kişinin kimlikleri ile adreslerini tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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