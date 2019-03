Bursa'da, terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu I.S., yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde bir evde terör örgütü üyesi bir süphelinin saklandığını tespit etti. Ekipler yoğunluk güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, İçişleri Bakanlğınca yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan, El Kaide terör örgütü bağlantılı, El Nusra terör örgütü üyesi olan Azerbaycan uyruklu I.S., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan I.S., Bursa İl Jandarma Karakoluna götürüldü.

