Bursa'da terminalde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 164 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu B.A.’nın doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla B.A., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 150 gram, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği merkez Osmangazi İlçesi'ndeki T.A.’nın evinde de 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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