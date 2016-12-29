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Bursa'da telefon dolandırıcılığı güvenlik kamerasında

BURSA'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, G.Ö. adlı kadından 60 bin lire değerindeki altınları alma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, G.Ö.'nün yanı sıra S.A.'nın da 40 bin lirasını...

Bursa'da telefon dolandırıcılığı güvenlik kamerasında
BURSA'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, G.Ö. adlı kadından 60 bin lire değerindeki altınları alma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, G.Ö.'nün yanı sıra S.A.'nın da 40 bin lirasını alan 4 kişiyi İzmir'de yakaladı 
Dolandırıcılık yapmak için İzmir'den Bursa'ya gelen A.S. (37), R.S. (21), T.S. (19) ve M.C.S. (18), cep telefonu ile aradıkları G.Ö. adlı kadına, kendilerini polis olarak tanıtıp, "hesabınız FETÖ terör örgütünün eline geçti. Evinizdeki altın ve paraları size gelen polise verin. Onları kontrol edeceğiz" dediler. Dolandırıcılar, paniğe kapılan G.Ö.'de bulunan yaklaşık 60 bin lira tutarındaki altınları buluştukları bir cadde de aldılar. Kadının yanındaki altınları kendi elleriyle teslim etmesi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aynı şekilde S.A. adlı kadının da 40 bin lira parasını alan zanlılar, dolandırıldıklarını anlayan G.Ö. ile S.A.'nın polise yaptıkları şikayet sonrası, güvenlik kamerası görüntülerinden kullandıkları aracın plakalarının belirlenmesi sonucu İzmir'de yakalandılar.
Gözaltına alınan zanlılar getirildikleri Bursa'da ifadeleri alındıktan sonra, dolandırıcılık suçundan adliyeye sevkedildiler

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